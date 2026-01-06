Olavarría
Tragedia en Olavarría: un incendio en un geriátrico dejó dos muertos y 37 heridos
El fuego se desató en una residencia de adultos mayores y generó un amplio operativo sanitario. La mayoría de los afectados sufrió inhalación de monóxido de carbono.
Un grave incendio se desató este lunes en un geriátrico del barrio Isaura, en la ciudad bonaerense de Olavarría, y dejó un saldo de dos personas muertas y 37 heridos, casi todos por intoxicación con monóxido de carbono.
El siniestro ocurrió en una residencia de adultos mayores ubicada en 25 de Mayo y 110 y motivó un amplio despliegue de Defensa Civil, bomberos, personal de Salud y fuerzas de seguridad, mientras avanza la investigación para determinar las causas del fuego.
Qué se sabe sobre las víctimas y los heridos
Según se informó de manera oficial en una conferencia de prensa realizada a la medianoche en el Hospital Municipal, los 37 heridos fueron derivados al Hospital Municipal, a la Clínica Cemeda y a la Clínica María Auxiliadora, de acuerdo con la gravedad de cada caso. Entre los internados hay tres bomberos, uno de los cuales permanece en terapia intensiva.
Alerta de alto riesgo de incendios rurales en catorce municipios bonaerenses
El jefe de Defensa Civil, Adrián Guevara, explicó que aún se trabaja en la identificación de las personas fallecidas, tarea a cargo de Policía Científica, y señaló que se está evaluando la cantidad total de asistentes del geriátrico, ya que “muchos estaban de vacaciones”.
El operativo sanitario y cómo pueden informarse los familiares
El director del Hospital Municipal y subsecretario de Salud, Fernando Alí, detalló que el operativo se activó una vez que bomberos y personal de Seguridad realizaron las primeras tareas en el lugar. “Se activaron todas las ambulancias de la ciudad, tanto públicas como privadas, y se organizó una categorización de los pacientes para definir los traslados”, indicó.
Las autoridades informaron que los familiares de los residentes deben comunicarse con el Hospital Municipal al 440800, interno 9, donde podrán consultar en qué centro de salud se encuentra internada cada persona. Los partes médicos se brindarán luego de manera individual en cada institución, y personal municipal colabora con las clínicas privadas para facilitar la comunicación con las familias.
