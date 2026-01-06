Importante despliegue de Bomberos por incendio de un monte sobre Ruta N° 3

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este martes, siendo las 15:38, se registró un toque de sirena a raíz de un incendio de pastos, malezas y montes en Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 193.

Hasta el lugar acudieron y trabajaron intensamente los Móviles Nº 23, Nº 25, Nº 28, Nº 30 y Nº 31, bajo la conducción del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths.

Gracias al rápido accionar del personal de Bomberos, el foco ígneo pudo ser controlado, evitando su propagación y mayores consecuencias en la zona. No se informaron personas heridas ni daños de consideración.