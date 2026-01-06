Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Importante despliegue de Bomberos por incendio de un monte sobre Ruta N° 3

Las Flores

Importante despliegue de Bomberos por incendio de un monte sobre Ruta N° 3

Foto del avatar

Publicado

hace 4 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este martes, siendo las 15:38, se registró un toque de sirena a raíz de un incendio de pastos, malezas y montes en Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 193.

Hasta el lugar acudieron y trabajaron intensamente los Móviles Nº 23, Nº 25, Nº 28, Nº 30 y Nº 31, bajo la conducción del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths.

Gracias al rápido accionar del personal de Bomberos, el foco ígneo pudo ser controlado, evitando su propagación y mayores consecuencias en la zona. No se informaron personas heridas ni daños de consideración.

Te puede interesar:

Tragedia en Olavarría: un incendio en un geriátrico dejó dos muertos y 37 heridos

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.