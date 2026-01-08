Importante despliegue de Bomberos para contener un incendio de grandes proporciones en Plaza Montero

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 13:40 horas de este jueves, mediante el toque de sirena pública, y luego de la salida de la guardia, los Bomberos Voluntarios fueron convocados por un incendio de gran magnitud registrado en un monte ubicado en paraje Plaza Montero.

Al lugar acudieron varias dotaciones, que trabajaron intensamente durante varias horas, logrando finalmente contener el avance de las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose hacia sectores linderos.

En el operativo también colaboró personal del C.P.R. Las Flores, brindando apoyo y seguridad durante el desarrollo de las tareas. Pese al arduo trabajo desarrollado, el incendio arrasó una gran parte del monte, provocando importantes daños en la zona afectada. Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.