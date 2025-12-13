La Plata
Alerta de alto riesgo de incendios rurales en catorce municipios bonaerenses
La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca emitió un alerta por incendios rurales en 14 municipios de la región debido a la ola de calor y la temporada de cosecha.
La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCPBB) ha comunicado un alerta por alto riesgo de incendios rurales que afectará al sudoeste de la provincia de Buenos Aires durante todo el fin de semana. Esta advertencia se debe a las condiciones climáticas adversas y al avance de la cosecha, factores que aumentan la probabilidad de siniestros en una zona productiva clave.
El aviso se extenderá hasta el domingo 14, abarcando una amplia franja territorial que incluye 14 municipios bonaerenses y dos departamentos de La Pampa. La combinación de altas temperaturas propias de la ola de calor y el estado de los cultivos generan un escenario propicio para la propagación rápida de incendios rurales y forestales.
Municipios bajo alerta
El riesgo de incendios afecta a los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Tornquist, Saavedra, Puan, Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Guaminí, Tres Arroyos, Adolfo Gonzáles Chaves, Salliqueló y San Cayetano. Las autoridades y organizaciones productivas instan a la población a extremar las precauciones, evitando actividades que puedan generar focos de ignición y siguiendo las indicaciones oficiales.
Prevención y recomendaciones
En medio de la temporada de cosecha y la ola de calor, resulta fundamental el trabajo conjunto entre productores, bomberos y municipios para mitigar el riesgo de incendios. Se recomienda mantener los espacios rurales libres de residuos vegetales secos, controlar el uso de maquinaria y evitar fogatas o quemas en zonas vulnerables. Asimismo, la rápida comunicación ante cualquier foco ígneo puede ayudar a controlar siniestros y proteger tanto la producción como el entorno natural.
Este nuevo alerta pone en foco la importancia de la prevención y la responsabilidad comunitaria para evitar daños irreversibles en una región clave para la agroindustria porteña.
