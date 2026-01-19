Las Flores
Nueva salida de Bomberos durante la madrugada por focos ígneos en la Planta de Residuos
Durante la madrugada de este martes, Bomberos Voluntarios debieron intervenir nuevamente por múltiples focos de incendio en la Planta de Residuos.
Según el parte oficial, siendo las 05:10 horas se convocó a la guardia ante la presencia de diferentes focos ígneos en el predio. Al arribar al lugar, el personal realizó tareas de control y extinción para evitar la propagación del fuego.
En el operativo trabajaron los Móviles N° 28 y N° 30, bajo la coordinación del Oficial Ayudante Sielas Franco.
Incendio en Planta de Residuos
Afortunadamente, la situación pudo ser controlada, aunque se trata de un nuevo episodio que genera preocupación, dado que no es la primera intervención en el sector en las últimas horas. Desde las autoridades se solicita extremar las medidas de prevención y dar aviso inmediato ante cualquier indicio de incendio.
