La Municipalidad de Las Flores promocionó sus atractivos en la Feria Internacional de Turismo 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Turismo Las Flores participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el evento más importante del sector en América Latina, que se desarrolló en La Rural de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, y reunió a más de 140.000 visitantes durante sus cuatro jornadas.

Con la presencia de 59 países, 1900 expositores nacionales e internacionales y más de 170 capacitaciones distribuidas en 6 auditorios, la FIT se consolidó como un espacio estratégico para la promoción, el intercambio y la generación de nuevas oportunidades para el turismo.

En este marco, Las Flores presentó la oferta turística que compone su destino: naturaleza, pueblos rurales, cultura y eventos, que fueron muy bien recibidas por el público.

Durante el transcurso de la feria se acompañó a Bodega La Blanqueada en el espacio de degustaciones como parte del Programa Vinos Buenos Aires y se mantuvo reuniones con prestadores, operadores y representantes de otros municipios, fortaleciendo vínculos y proyectando acciones conjuntas para el desarrollo del sector.

La participación en esta feria internacional reafirma el compromiso de Las Flores con la promoción de sus atractivos y con el impulso del turismo como motor de crecimiento económico, cultural y social para la comunidad.

El área agradece el acompañamiento de los prestadores locales, estudiantes y visitantes que se acercaron al stand y a la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires por el espacio.