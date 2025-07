En el Día del Locutor, Brian Valerio comparte su historia detrás del micrófono

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el Día del Locutor, desde Noticias Las Flores celebramos las voces que cada día forman parte del aire de nuestra ciudad. Entre ellas, se destaca la de Brian Valerio, joven talento de Urbana FM 92.7 que aporta frescura, estilo moderno y autenticidad a cada una de sus intervenciones radiales.

Su historia con la radio comenzó desde muy chico, cuando la curiosidad se mezclaba con la creatividad y el juego: “Mi papá tenía una radio muy vieja que tenía entrada de micrófono. Yo conectaba el micrófono y relataba los partidos que veía en la tele”, cuenta Brian con una sonrisa.

Con el tiempo, sus herramientas se fueron ampliando, pero la pasión seguía siendo la misma: “Después usaba un grabador grande, con lugar para 8 CDs. Los iba pasando como si tuviera un programa de radio. Invitaba amigos y los hacía hablar. Siempre me gustó la radio, su ambiente”.

Aunque hoy no la ejerce como profesión, la radio sigue siendo una parte esencial en su vida: “Hoy por hoy lo tomo como un hobby. Me gusta esa sensación de incertidumbre cuando estás contando un personaje y la gente del otro lado no sabe cómo sos”.

Mientras estudiaba en Tandil, su amor por la radio cruzó distancias. Creó un programa que salía después de la medianoche los miércoles, llamado “Desvelados”, con oyentes fieles… uno de ellos, Luis Barranco, quien años más tarde lo invitaría por primera vez a un estudio real de radio.

“Ahí comencé como co-conductor, y así oficialmente empezó mi camino en la radio. Con el tiempo pasé a tener mis propios programas”, recuerda Brian, orgulloso de su recorrido.

Hoy, con su estilo propio, cercano y descontracturado, Brian Valerio forma parte del equipo de Urbana, demostrando que la pasión, aunque nacida en la infancia, puede convertirse en un lazo que nunca se corta.