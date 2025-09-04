Connect with us
Las danzas de La Tacuara se lucieron en un selectivo provincial

hace 5 horas

Integrantes del cuerpo de baile del Centro Tradicionalista La Tacuara, que dirigen los profesores Sabrina Ocampo y Diego Rodríguez, obtuvieron importantes resultados en el Selectivo Provincial de Malambo Femenino que se realizó días pasados en la ciudad bonaerense de José C. Paz.

Clasificó para el Nacional que en octubre se llevará a cabo en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba: Conjunto de Malambo Mixto conformado por: Camila Ruiz, Micaela Druleña, Delfina Bassi, Iara González, Mariano Hourcade, Bautista Bassi y sus profesores Sabrina Ocampo y Diego Rodríguez.

Mientras que en Conjunto Tradicional logró el pasaporte al Nacional de Córdoba el Grupo de Danzas de La Tacuara integrado por Alejandra Coda, José Orlando, Gisela Mellinger, Mariel González, Micaela Druleña, Diego Rodríguez, Mariano Hourcade y Bautista Bassi.

