Se realizó la entrega de premios del 1° Concurso Fotográfico «Enfoque Florense»

Las Flores

hace 3 horas

En la sala Hugo Mario Ianivelli de la avenida General Paz 570, se realizó la entrega de premios del 1° Concurso Fotográfico Enfoque Florense, una producción generada por la Dirección Municipal de Cultura que contó con una gran cantidad de participantes.

Los jurados Eduardo Dubor, Walter Nicoliello y Guillermo Vidal, tuvieron una ardua labor para llegar finalmente a la selección definitiva debido a la excelente calidad de cada una de las propuestas fotográficas presentadas.

Los premiados en esta primera edición fueron:

Categoría menor: 1º premio Camila Abigail Felice, 2º Estefanía Rodríguez, 3º Juan Pedro Uhalde. Mención para Jazmín Ailén Sombra, 2º Aline Almeida, 3º Estefanía Rodríguez.

En tanto en categoría libre: 1º Nadia Montastruc, 2º Lucio Solimando, 3º María de Los Angeles Etchepare.

Menciones: en primer puesto para Marisa Reyes, 2º Martín Dubor, 3º Walter Machuca.

Mención especial para Jorge Sarrú.

Los premiados del concurso fotográfico recibieron su diploma de reconocimiento y distinciones con libros por parte del director de Cultura, Juan Bautista Saladino; del jurado Eduardo Dubor y del intendente Alberto Gelené.

