Actividades de alumnos de parajes rurales en el natatorio municipal «Hugo Mauro»

Un grupo de alumnos de parajes rurales visitaron las instalaciones del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, y disfrutaron de una clase de natación.

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la dedicación y el trabajo de los profesores, en este caso, ampliando su conocimiento a los niños que se acercaron desde El Torito, El Despunte, La Cubana, Sol de Mayo y El Pago de Oro.