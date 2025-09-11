Connect with us
Actividades de alumnos de parajes rurales en el natatorio municipal «Hugo Mauro»

Las Flores

Actividades de alumnos de parajes rurales en el natatorio municipal «Hugo Mauro»

hace 12 minutos

Un grupo de alumnos de parajes rurales visitaron las instalaciones del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, y disfrutaron de una clase de natación.

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la dedicación y el trabajo de los profesores, en este caso, ampliando su conocimiento a los niños que se acercaron desde El Torito, El Despunte, La Cubana, Sol de Mayo y El Pago de Oro.

