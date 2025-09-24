El sábado 27 de septiembre se realizará la 4ª edición de la Posta Americana en el Natatorio Municipal

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El próximo sábado 27 de septiembre, desde las 9.00 horas, el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” será sede de la cuarta edición de la Posta Americana, que reunirá a nadadores de Olavarría, Saladillo y Las Flores.

La competencia central será de 4 x 50 metros durante 30 minutos, con participación en las categorías Promocional, Guardavidas y Máster, además de la versión Mixta (dos varones y dos mujeres). Para los Principiantes y Aficionados se desarrollará la división Promocional 4 x 25 metros en 30 minutos, mientras que los más chicos podrán ser parte de la Kids Participativa, sobre la distancia de 5 x 25 metros en 20 minutos.

Las categorías estarán organizadas según la sumatoria de edades de cada posta:

“A” (hasta 120 años)

“B” (121 a 180 años)

“C” (181 a 240 años o más)

En la modalidad Kids podrán participar niñas y niños de 8 a 13 años.

Durante toda la jornada, el Natatorio contará con la presencia de Guardavidas y con un servicio de emergencias médicas, garantizando así la seguridad de los competidores.