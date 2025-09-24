Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El sábado 27 de septiembre se realizará la 4ª edición de la Posta Americana en el Natatorio Municipal

Las Flores

El sábado 27 de septiembre se realizará la 4ª edición de la Posta Americana en el Natatorio Municipal

Foto del avatar

Publicado

hace 6 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El próximo sábado 27 de septiembre, desde las 9.00 horas, el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” será sede de la cuarta edición de la Posta Americana, que reunirá a nadadores de Olavarría, Saladillo y Las Flores.

La competencia central será de 4 x 50 metros durante 30 minutos, con participación en las categorías Promocional, Guardavidas y Máster, además de la versión Mixta (dos varones y dos mujeres). Para los Principiantes y Aficionados se desarrollará la división Promocional 4 x 25 metros en 30 minutos, mientras que los más chicos podrán ser parte de la Kids Participativa, sobre la distancia de 5 x 25 metros en 20 minutos.

Las categorías estarán organizadas según la sumatoria de edades de cada posta:

Te puede interesar:

Bomberos Voluntarios brindaron capacitación en rescate con kayak a alumnos de la Escuela de Guardavidas

  • “A” (hasta 120 años)
  • “B” (121 a 180 años)
  • “C” (181 a 240 años o más)
    En la modalidad Kids podrán participar niñas y niños de 8 a 13 años.

Durante toda la jornada, el Natatorio contará con la presencia de Guardavidas y con un servicio de emergencias médicas, garantizando así la seguridad de los competidores.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.