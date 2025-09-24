Las Flores
El sábado 27 de septiembre se realizará la 4ª edición de la Posta Americana en el Natatorio Municipal
El próximo sábado 27 de septiembre, desde las 9.00 horas, el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” será sede de la cuarta edición de la Posta Americana, que reunirá a nadadores de Olavarría, Saladillo y Las Flores.
La competencia central será de 4 x 50 metros durante 30 minutos, con participación en las categorías Promocional, Guardavidas y Máster, además de la versión Mixta (dos varones y dos mujeres). Para los Principiantes y Aficionados se desarrollará la división Promocional 4 x 25 metros en 30 minutos, mientras que los más chicos podrán ser parte de la Kids Participativa, sobre la distancia de 5 x 25 metros en 20 minutos.
Las categorías estarán organizadas según la sumatoria de edades de cada posta:
- “A” (hasta 120 años)
- “B” (121 a 180 años)
- “C” (181 a 240 años o más)
En la modalidad Kids podrán participar niñas y niños de 8 a 13 años.
Durante toda la jornada, el Natatorio contará con la presencia de Guardavidas y con un servicio de emergencias médicas, garantizando así la seguridad de los competidores.
