Detectan trabajadores no registrados y trabajo adolescente en inspecciones rurales en Las Flores y General Alvear

En el marco de operativos de fiscalización laboral llevados adelante en el interior bonaerense, la Delegación Gran Buenos Aires de la UATRE, encabezada por la delegada regional Claudia Sánchez, realizó inspecciones en establecimientos rurales dedicados a la actividad ganadera en las localidades de Las Flores y General Alvear.

Durante los procedimientos, llevados a cabo junto a inspectores del RENATRE, se relevaron un total de seis trabajadores. De ese número, dos se encontraban en situación irregular, es decir, sin la debida registración laboral. Además, se detectó la presencia de trabajo adolescente, lo que constituye una grave infracción a la normativa vigente.

En paralelo, los inspectores constataron incumplimientos vinculados a la falta de entrega de indumentaria laboral y elementos de protección personal, en contravención a lo establecido por la Resolución 73, normativa que regula las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo rural.

Ante estas irregularidades, se procedió a labrar las actas correspondientes, dando inicio a las actuaciones administrativas que determinarán las sanciones y medidas a seguir.

Desde la UATRE destacaron que este tipo de controles continuarán desarrollándose en toda la región, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente y resguardar los derechos de los trabajadores rurales.