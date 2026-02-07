Las Flores
Pulperías y almacenes que guardan historia: un trabajo para preservar la memoria rural
En el entramado de los caminos rurales, las pulperías y almacenes fueron y son mucho más que lugares de abastecimiento: son espacios de encuentro, de charla, de intercambio y de construcción de vínculos. Allí circulan las noticias, las historias, los oficios y las memorias que forman parte de la vida cotidiana del mundo rural.
En este contexto, en un trabajo conjunto que llevamos adelante entre la Pulpería DC Newton, su propietario David Cabral, y la Dirección de Museos y Archivo Municipal, a cargo de su director Ezequiel Milicich, comenzamos una serie de acciones de asesoramiento y trabajo en el lugar, orientadas a poner en valor la historia y la memoria del ámbito rural.
La pulpería se encuentra en el paraje Newton, perteneciente al partido de General Belgrano, pero ubicada en el límite territorial, justo del lado que corresponde a Las Flores. Una de esas zonas rurales donde los límites administrativos se diluyen y la historia, las familias y la vida cotidiana han sido siempre compartidas.
La Provincia eximió del Inmobiliario Rural a productores de seis municipios
En este marco, hemos encarado una tarea de recopilación y digitalización de fotografías antiguas vinculadas a la vida cotidiana, los oficios, las familias y los trabajadores de la zona rural. Imágenes que registran no solo rostros y escenas, sino también formas de habitar el territorio, de trabajar y de encontrarse.
A partir de este trabajo, este conjunto de fotografías pasa a integrar el Archivo de la Memoria Visual de Las Flores, con el objetivo de rescatar, conservar y compartir las vivencias del mundo rural de la región, entendiendo a la imagen como documento, testimonio y patrimonio.
Este proceso abre, además, la posibilidad de pensar una muestra futura con este material en las propias instalaciones de la pulpería, recuperando su rol histórico como espacio de encuentro, circulación de historias y construcción de comunidad.
Quienes conserven fotografías antiguas de Las Flores, vinculadas a este tema en particular o a otras temáticas, y deseen sumarlas al archivo, pueden comunicarse con la Dirección de Museos y Archivo Municipal al 2244-506981 para recibir asesoramiento y participar de esta construcción colectiva de la memoria florense.
Seguimos trabajando para que la memoria no quede quieta, sino que vuelva a habitar los lugares donde fue vivida.
