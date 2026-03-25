Las Flores
Tras la cabalgata por el 170° aniversario, la Agrupación Los Carrizales llegó al Palacio Municipal
La agrupación tradicionalista Los Carrizales llegó este mediodía al Palacio Municipal tras completar la cabalgata organizada en el marco del 170° aniversario de Las Flores. Los jinetes fueron recibidos por autoridades locales y el intendente Fabián Blanstein entregó a Nahuel Pellejero un cuadro con el escudo de la ciudad para la casa de la agrupación.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En el marco de las actividades por el 170° aniversario de la fundación de la ciudad del Carmen de Las Flores, la agrupación tradicionalista Los Carrizales arribó este mediodía al Palacio Municipal tras completar la cabalgata organizada para rendir homenaje a los orígenes de la comunidad.
La llegada de los jinetes fue recibida por autoridades locales y vecinos que acompañaron este momento cargado de simbolismo y tradición.
Durante el encuentro, el intendente Fabián Blanstein hizo entrega a Nahuel Pellejero, integrante de la agrupación, de un cuadro con el escudo de Las Flores, que será colocado en la casa de Los Carrizales como recuerdo de esta conmemoración especial.
Rescatando historias en el aniversario de Las Flores: Diálogo con Nahuel Pellejero desde Los Carrizales
La cabalgata, realizada los días 24 y 25 de marzo, tuvo como destino la estancia donde se encuentra la histórica casona de Don Manuel Venancio Paz, fundador de la ciudad. Como ocurre en cada aniversario, la actividad busca rendir homenaje a las raíces florenses y poner en valor un sitio emblemático ligado a los comienzos de la comunidad.
De esta manera, la iniciativa promueve el encuentro con la historia local y el reconocimiento de quien impulsó la fundación y el desarrollo de Las Flores en el año 1856.
Las Guerreras Golden llevaron alegría y fantasía a decenas de familias en Grupo Noticias
Confites celebra 35 años de trayectoria cerrando los festejos por el 170° aniversario de Las Flores
En “El Día del Regreso”, abrirán las escuelas primarias para que los vecinos vuelvan a recorrer sus aulas
Con una ofrenda floral al busto de Manuel Venancio Paz comenzaron los actos por el 170° aniversario de Las Flores
Accidente en Ruta Nacional 3: choque entre un camión y dos motos a la altura del km 137
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras