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Tras la cabalgata por el 170° aniversario, la Agrupación Los Carrizales llegó al Palacio Municipal

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Tras la cabalgata por el 170° aniversario, la Agrupación Los Carrizales llegó al Palacio Municipal

La agrupación tradicionalista Los Carrizales llegó este mediodía al Palacio Municipal tras completar la cabalgata organizada en el marco del 170° aniversario de Las Flores. Los jinetes fueron recibidos por autoridades locales y el intendente Fabián Blanstein entregó a Nahuel Pellejero un cuadro con el escudo de la ciudad para la casa de la agrupación.
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hace 6 horas

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En el marco de las actividades por el 170° aniversario de la fundación de la ciudad del Carmen de Las Flores, la agrupación tradicionalista Los Carrizales arribó este mediodía al Palacio Municipal tras completar la cabalgata organizada para rendir homenaje a los orígenes de la comunidad.

La llegada de los jinetes fue recibida por autoridades locales y vecinos que acompañaron este momento cargado de simbolismo y tradición.

Durante el encuentro, el intendente Fabián Blanstein hizo entrega a Nahuel Pellejero, integrante de la agrupación, de un cuadro con el escudo de Las Flores, que será colocado en la casa de Los Carrizales como recuerdo de esta conmemoración especial.

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La cabalgata, realizada los días 24 y 25 de marzo, tuvo como destino la estancia donde se encuentra la histórica casona de Don Manuel Venancio Paz, fundador de la ciudad. Como ocurre en cada aniversario, la actividad busca rendir homenaje a las raíces florenses y poner en valor un sitio emblemático ligado a los comienzos de la comunidad.

De esta manera, la iniciativa promueve el encuentro con la historia local y el reconocimiento de quien impulsó la fundación y el desarrollo de Las Flores en el año 1856.

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