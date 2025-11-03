Capital Federal
El Gobierno lanzó la licitación para concesionar la rura 3, la 5 y la 205
El Gobierno nacional dará otro paso para la concesión de unos 1.900 kilómetros que corresponden a la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, que va hacia la privatización de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales que tiene en agenda.
Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció el lanzamiento de la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos de esta etapa.
El primero de ellos es el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, por un total de de 1.325 kilómetros. Incluye a la ruta nacional 3 (unos 615 km), 205 (unos 254 km), 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas.
En tanto, el denominado Tramo Pampa es de 547 km sobre la ruta nacional 5, entre las ciudades de Luján y Santa Rosa, La Pampa. En total, son 1.872 km que pasarán a ser gestionados por el sector privado.
“De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro. Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, dijo Caputo en la red social X.
El estado de las rutas nacionales
El pasado 8 de octubre, el Gobierno nacional abrió los sobres para la concesión de 741 kilómetros que corresponden a la etapa 1 de la Red Federal de Concesiones. Corresponden a las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
La etapa 1 de la Red Federal de Concesiones está conformada por los Tramos Oriental, compuesto por la autovía del Mercosur de las rutas nacionales 12 y 14, y el Tramo Conexión, que engloba los caminos de accesos y el puente Rosario-Victoria. Si bien en principio la convocatoria estaba prevista para iniciarse en diciembre del año pasado, la crisis económica retrasó los plazos.
A lo largo del país, muchos vecinos vienen reclamando desde hace años por el mal estado de las rutas, que se vio agravado por la falta de inversión del Gobierno de Javier Milei en obra pública. Por eso ahora la gestión libertaria avanzará en licitar unos 9.000 kilómetros que representan el 20% de la red vial nacional pero concentran el 80% del tránsito. (DIB)
