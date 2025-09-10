Triple choque de camiones en la Ruta 3: un transportista de Las Flores entre los involucrados

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este miércoles, a la altura del kilómetro 297 de la Ruta Nacional Nº 3, en jurisdicción de Azul, se produjo un choque entre tres camiones que, afortunadamente, no dejó personas heridas.



En el siniestro estuvieron involucrados un Mercedes Benz Atego (patente AG768OU) con acoplado Patronelli (AG837DE), conducido por un joven de 23 años oriundo de Azul; un Iveco (AA233NJ) con acoplado Patronelli (AA474IL), manejado por un transportista de 47 años domiciliado en Las Flores; y un Iveco Tractor (AD094QB) con acoplado Salto (DAF683), al mando de un hombre de 45 años residente en Olavarría.

Como consecuencia del siniestro, uno de los rodados quedó bloqueando parte de la cinta asfáltica, lo que obligó a establecer tránsito asistido en el sector hasta que se pudiera liberar por completo la calzada.

En el lugar trabajó personal de Vial Azul y de Corredores Viales, mientras se aguardaba la llegada de una grúa para retirar el vehículo involucrado. Las autoridades confirmaron que no se instruyeron actuaciones judiciales, dado que no hubo lesionados. (Noticias de Azul).