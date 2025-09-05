Las Flores
Choque frontal en la Ruta 3: un hombre resultó herido
En la madrugada de este viernes, alrededor de las 3, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 289 de la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Azul.
El siniestro fue protagonizado por un camión Mercedes Benz Axor (patente AA896SU), conducido por Facundo Nahuel Méndez, de 40 años y oriundo de Bahía Blanca, quien resultó ileso; y una camioneta Nissan Frontier (patente AH457BW), en la que viajaban cuatro personas.
El vehículo menor era conducido por Cristian Leonel Ulrich, de 35 años, domiciliado en La Pampa, quien debio ser trasladado al Hospital Municipal «Dr. Angel Pintos» con una fractura en una de sus piernas. Lo acompañaban Sabina Marile Ulrich (33), también de La Pampa, junto a Miguel Ángel Monje Pinilla (39) y Germán Luis Bonnettini (41), de Bahía Blanca, todos ellos sin lesiones de gravedad.
Tras el impacto, ambos vehículos quedaron sobre la banquina, mientras que la ruta permaneció liberada al tránsito.
En el lugar trabajaron efectivos policiales de Vial Azul y personal de Corredores Viales, también se convocó a la Policía Científica. La causa quedó caratulada como «Lesiones culposas» con intervención de la UFI N° 2 del departamento judicial de Azul. (Noticias de Azul)
