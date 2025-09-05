Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Choque frontal en la Ruta 3: un hombre resultó herido

Las Flores

Choque frontal en la Ruta 3: un hombre resultó herido

Foto del avatar

Publicado

hace 7 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En la madrugada de este viernes, alrededor de las 3, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 289 de la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Azul.

El siniestro fue protagonizado por un camión Mercedes Benz Axor (patente AA896SU), conducido por Facundo Nahuel Méndez, de 40 años y oriundo de Bahía Blanca, quien resultó ileso; y una camioneta Nissan Frontier (patente AH457BW), en la que viajaban cuatro personas.

El vehículo menor era conducido por Cristian Leonel Ulrich, de 35 años, domiciliado en La Pampa, quien debio ser trasladado al Hospital Municipal «Dr. Angel Pintos» con una fractura en una de sus piernas. Lo acompañaban Sabina Marile Ulrich (33), también de La Pampa, junto a Miguel Ángel Monje Pinilla (39) y Germán Luis Bonnettini (41), de Bahía Blanca, todos ellos sin lesiones de gravedad.

Te puede interesar:

Despiste y vuelco en 17 de Octubre antes de Ruta 3: el conductor resultó ileso

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron sobre la banquina, mientras que la ruta permaneció liberada al tránsito.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Vial Azul y personal de Corredores Viales, también se convocó a la Policía Científica. La causa quedó caratulada como «Lesiones culposas» con intervención de la UFI N° 2 del departamento judicial de Azul. (Noticias de Azul)

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.