Las Flores
Investigación por hurto permite recuperar moto sustraída y secuestrar una «Moto Conflictiva»
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Estación de Policía Comunal Las Flores informa que, como resultado de las tareas investigativas llevadas a cabo en el marco de una causa por hurto, se logró recuperar una motocicleta sustraída días atrás y, posteriormente, secuestrar otro rodado con irregularidades, conocido comúnmente como una «moto conflictiva», la cual fue entregada de forma voluntaria por la progenitora de uno de los menores vinculados a la investigación.
El hecho que dio inicio a la causa ocurrió entre las 05:00 y las 09:00 horas del pasado 3 de agosto, cuando un vecino de la ciudad denunció la sustracción de su motocicleta marca Euromot, dominio 364-JKO, la cual se encontraba estacionada en la vereda de su domicilio ubicado sobre Av. Vidal. El rodado no contaba con sistema de seguridad ni llave de encendido, y no se registraban cámaras de seguridad en el lugar.
A raíz de tareas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo (G.T.O.) de esta dependencia, junto con el análisis de registros fílmicos aportados por el Centro de Monitoreo Local y diversos testimonios, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, quienes resultaron ser menores de edad, motivo por el cual sus identidades se mantienen en reserva conforme lo establece la normativa vigente.
Secuestran motocicleta y detienen a un ciudadano por desobediencia durante allanamiento
Con la anuencia correspondiente, personal policial se constituyó en un domicilio de calle Caseros N° 121, donde se procedió al secuestro de la motocicleta denunciada como sustraída, la cual fue reconocida de manera fehaciente por su propietario. La Unidad Funcional de Instrucción N° 17 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la causa, dispuso la notificación de la formación de causa para los menores involucrados, con intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.
En el marco de la misma causa, y como continuidad de la investigación, en la jornada del 6 de agosto se procedió al recogimiento de otra motocicleta, tipo 110 cc, sin dominio colocado, la cual se hallaba ensamblada con un motor marca Motomel 150 cc (N° 162FMJ-11B17603). El rodado fue entregado de manera voluntaria por la madre de uno de los menores ya mencionados, en un domicilio de calle Harosteguy.
Consultado el sistema informático policial, el número de cuadro arrojó una prohibición vigente, mientras que el número de motor presentó resultado «ERROR», lo que motivó el secuestro preventivo del vehículo para establecer su procedencia. Este tipo de motocicletas, comúnmente conocidas como «motos conflictivas», suelen estar involucradas en maniobras irregulares de armado, adulteración o circulación ilegal.
Ambos rodados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente. Las actuaciones continúan a fin de determinar la trazabilidad de los vehículos y avanzar en la causa judicial en curso.
Ruta 3: Gendarmería incautó una carga ilegal de morfina y otros productos de alto riesgo sanitario
Rápida intervención de Bomberos por presencia de humo en una vivienda del Barrio Empleados de Comercio
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, se desarrolló una posta de lactancia en Plaza Mitre
Se firmó la paritaria de comercio
Investigación por hurto permite recuperar moto sustraída y secuestrar una «Moto Conflictiva»
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras