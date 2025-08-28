Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Un transportista resultó herido tras el vuelco de un camión en Ruta 3

Las Flores

Un transportista resultó herido tras el vuelco de un camión en Ruta 3

hace 5 horas

En la noche del miércoles, alrededor de las 22 horas, se produjo un accidente en el kilómetro 232 de la Ruta Nacional N° 3, donde un camión Fiat Iveco con acoplado volcó por causas que aún se tratan de establecer.

El rodado, Iveco de color rojo dominio HTZ 426 con acoplado marca Hermann, era conducido por Guillermo Rodríguez, de 45 años, transportista domiciliado en Azul. Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió un traumatismo de tórax y fue trasladado en primera instancia al hospital de Cacharí, siendo posteriormente derivado al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Cacharí, personal de peajes Corredores Viales y bomberos voluntarios de Cacharí. La UFI 6 del Departamento Judicial de Azul, interviene en la causa caratulada como “Lesiones por accidente”.

Cabe destacar que, pese al vuelco, el tránsito sobre la Ruta 3 no se vio interrumpido. (Noticias de Azul)

