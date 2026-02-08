Azul
Un utilitario volcó tras despistar en la Ruta Nacional 3, a la altura de Azul
Un accidente vial se produjo este domingo por la mañana, cerca de las 10:30, en el kilómetro 276 de la Ruta Nacional N° 3, dentro del partido de Azul, cuando un vehículo utilitario perdió el control y terminó volcando fuera de la calzada.
De acuerdo a los datos suministrados por fuentes oficiales, el hecho involucró a una Citroën Berlingo, patente AH 576 RM, manejada por Rodrigo Rueda Conde, de 35 años y domiciliado en Avellaneda. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor habría despistado, finalizando su recorrido volcado a un lateral de la ruta.
A pesar de la violencia del episodio, el conductor no sufrió lesiones y no fue necesario su traslado a ningún centro asistencial. En el sitio intervinieron efectivos de la Policía Vial de Azul junto a personal de Corredores Viales, quienes llevaron adelante las tareas preventivas y de asistencia para garantizar la seguridad en la zona.
Despiste y vuelco sin heridos en el kilómetro 269 de la Ruta Nacional Nº 3
