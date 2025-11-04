Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El paraje El Trigo ya cuenta con ambulancia de traslado gracias al aporte de los vecinos y al apoyo municipal

Las Flores

El paraje El Trigo ya cuenta con ambulancia de traslado gracias al aporte de los vecinos y al apoyo municipal

Foto del avatar

Publicado

hace 5 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Una gran noticia para la comunidad: el paraje El Trigo finalmente ya dispone de su unidad de traslado propia, un avance fundamental en materia de salud y atención de emergencias.

La ambulancia, recientemente equipada y ploteada, se encuentra lista para brindar servicio a los vecinos, garantizando una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier situación que requiera atención médica o derivaciones al hospital local.

Este logro fue posible gracias al trabajo conjunto del municipio y al valioso aporte de cada vecino, que con su presencia y colaboración en las fiestas organizadas en el paraje para recaudar fondos hizo realidad este sueño tan esperado. De esta manera, se concreta un anhelo compartido y una acción más dentro de las políticas de descentralización y fortalecimiento del sistema sanitario en todo el Partido.

Te puede interesar:

La Cooperadora y el Municipio desarrollaron tareas de mantenimiento y pintura en la Escuela Primaria N° 18

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia