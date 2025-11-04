Las Flores
El paraje El Trigo ya cuenta con ambulancia de traslado gracias al aporte de los vecinos y al apoyo municipal
Una gran noticia para la comunidad: el paraje El Trigo finalmente ya dispone de su unidad de traslado propia, un avance fundamental en materia de salud y atención de emergencias.
La ambulancia, recientemente equipada y ploteada, se encuentra lista para brindar servicio a los vecinos, garantizando una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier situación que requiera atención médica o derivaciones al hospital local.
Este logro fue posible gracias al trabajo conjunto del municipio y al valioso aporte de cada vecino, que con su presencia y colaboración en las fiestas organizadas en el paraje para recaudar fondos hizo realidad este sueño tan esperado. De esta manera, se concreta un anhelo compartido y una acción más dentro de las políticas de descentralización y fortalecimiento del sistema sanitario en todo el Partido.
