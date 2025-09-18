Connect with us
Destacado primer certamen de Danzas del Centro Cultural El Malacara

Las Flores

Destacado primer certamen de Danzas del Centro Cultural El Malacara

hace 4 horas

En la sede social del Club Juventud Deportiva se celebró el primer Certamen de Danzas Competitivo del Centro Cultural El Malacara.

El evento, coordinado por el profesor Jonatán Barrios, contó con la presencia de importantes jurados y se destacó por las características de la realización y también por la gran participación de delegaciones de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

La jornada de competencia, tanto de solistas como grupos, comenzó al mediodía y se extendió hasta el domingo debido a la gran cantidad de presentaciones arriba del escenario, momentos donde se pudo apreciar un alto nivel dancístico y de malambo.

Este primer encuentro de la agrupación nativista florense El Malacara contó con un importante apoyo de la de la Municipalidad de Las Flores y la presencia de autoridades durante el momento inaugural.

