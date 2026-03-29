Brillaron en Buenos Aires: Mía Mercere campeona y Paz Dorronsoro tercera en el Metropolitano de patín artístico

Mía Mercere se consagró campeona metropolitana, mientras que Paz Dorronsoro obtuvo un destacado tercer puesto, en el Torneo Metropolitano de la divisional B de patín artístico, disputado en Buenos Aires, en el Parque Olímpico de la Juventud.

Ambas patinadoras tuvieron una sobresaliente actuación a lo largo de la competencia, demostrando un alto nivel técnico, elegancia y gran presencia en pista frente a competidoras de distintos puntos de la región.

El primer puesto de Mercere refleja su excelente desempeño durante todo el certamen, logrando imponerse con solidez en cada una de sus presentaciones. Por su parte, Dorronsoro también brilló con rutinas consistentes que le permitieron subirse al podio y quedarse con el tercer lugar.

Estos resultados no solo destacan el talento de las deportistas, sino también el esfuerzo, la dedicación y el trabajo constante que realizan día a día dentro del patín artístico, consolidando su crecimiento en la disciplina. Un nuevo logro que llena de orgullo y deja en evidencia el gran presente de estas jóvenes patinadoras en el ámbito metropolitano.