Carola Siri y Juana Cantet brillaron en Buenos Aires y se consagraron campeonas metropolitanas de patín artístico

Carola Siri y Juana Cantet se consagraron campeonas del Torneo Metropolitano de la divisional B de patín artístico, disputado en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Olímpico de la Juventud.

Las patinadoras tuvieron una sobresaliente actuación a lo largo de la competencia, destacándose por su técnica, elegancia y precisión en cada una de sus presentaciones. Con rutinas sólidas y gran sincronización, lograron imponerse y quedarse con el primer puesto del certamen.

El torneo reúne a deportistas de distintos puntos de la región, lo que jerarquiza aún más este importante logro para Siri y Cantet, quienes demostraron un alto nivel competitivo dentro de la divisional B.

En la imagen, se las puede ver junto a su profesora, Camila Mendiondo, quien ha sido fundamental en su preparación y crecimiento deportivo, acompañándolas en este camino que hoy las encuentra en lo más alto del podio. Este título refleja no solo el talento de ambas patinadoras, sino también el esfuerzo, la disciplina y el trabajo constante que llevan adelante día a día dentro del patín artístico.