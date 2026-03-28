Capital Federal
Carola Siri y Juana Cantet brillaron en Buenos Aires y se consagraron campeonas metropolitanas de patín artístico
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Carola Siri y Juana Cantet se consagraron campeonas del Torneo Metropolitano de la divisional B de patín artístico, disputado en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Olímpico de la Juventud.
Las patinadoras tuvieron una sobresaliente actuación a lo largo de la competencia, destacándose por su técnica, elegancia y precisión en cada una de sus presentaciones. Con rutinas sólidas y gran sincronización, lograron imponerse y quedarse con el primer puesto del certamen.
El torneo reúne a deportistas de distintos puntos de la región, lo que jerarquiza aún más este importante logro para Siri y Cantet, quienes demostraron un alto nivel competitivo dentro de la divisional B.
Cuatro patinadoras de Juventud Deportiva brillaron en Merlo y clasificaron al Apertura B
En la imagen, se las puede ver junto a su profesora, Camila Mendiondo, quien ha sido fundamental en su preparación y crecimiento deportivo, acompañándolas en este camino que hoy las encuentra en lo más alto del podio. Este título refleja no solo el talento de ambas patinadoras, sino también el esfuerzo, la disciplina y el trabajo constante que llevan adelante día a día dentro del patín artístico.
Control en Ruta 3: detectan cocaína en un vehículo durante operativo policial en Las Flores
Detectan trabajadores no registrados y trabajo adolescente en inspecciones rurales en Las Flores y General Alvear
Imputaron a Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros por enriquecimiento ilícito
Dos dotaciones de bomberos sofocaron un incendio de pastos y malezas en Vilela
Carola Siri y Juana Cantet brillaron en Buenos Aires y se consagraron campeonas metropolitanas de patín artístico
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras