Acto Centralizado al recordarse el 175° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín

Las Flores

Acto Centralizado al recordarse el 175° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín

hace 3 horas

Monumento Gral. José de San Martín - Plaza Mitre - Las Flores

Este domingo 17 de agosto se realizará el Acto Centralizado al recordarse el 175° aniversario del fallecimiento del Gral. Don José de San Martín.

La convocatoria será a partir de las 14.30 horas en el busto homenaje al Padre de la Patria ubicado en Plaza Mitre (esquina de Av. San Martín y Av. Rivadavia).

Se extiende la invitación a representantes de diferentes instituciones sociales e intermedias, establecimientos educativos, y a todos los vecinos de nuestra comunidad.

