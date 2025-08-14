Acto Centralizado al recordarse el 175° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este domingo 17 de agosto se realizará el Acto Centralizado al recordarse el 175° aniversario del fallecimiento del Gral. Don José de San Martín.

La convocatoria será a partir de las 14.30 horas en el busto homenaje al Padre de la Patria ubicado en Plaza Mitre (esquina de Av. San Martín y Av. Rivadavia).

Se extiende la invitación a representantes de diferentes instituciones sociales e intermedias, establecimientos educativos, y a todos los vecinos de nuestra comunidad.