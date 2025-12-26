Capital Federal
El Gobierno oficializó los feriados no laborables de 2026: ¿cuáles son?
Se agregaron tres días en marzo, julio y diciembre, que crean fines de semana XXL para favorecer la actividad turística.
A pocos días de Fin de Año, el Gobierno nacional oficializó los nuevos feriados no laborables con fines turísticos para 2026. La medida, publicada este viernes en la Resolución 164/2025 del Boletín Oficial, cea de esta forma tres fines de semana “extralargos” más, para quienes puedan aprovecharlos, en marzo, julio y diciembre.
Se estableció que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales en una disposición que comienza a regir desde el día posterior a su publicación y que se suma a los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales.
“Findes” XXL
Las fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extralargos. Se trata de una estrategia del Gobierno que comenzó a ser aplicada en los últimos años para dinamizar la economía en sectores como el sector hotelero, la gastronomía y el transporte.
De esta manera, el feriado no laborable del lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que comenzará el sábado 21. En tanto, el del viernes 10 de julio se sumará al del jueves 9 de julio por el Día de la Independencia. Y el lunes 7 de diciembre precede al 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.
El calendario de feriados 2026
- Enero
Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).
- Febrero
Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
- Marzo
Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
- Abril
Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).
Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
- Mayo
Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
- Junio
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
- Julio
Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.
- Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).
- Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).
- Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).
- Diciembre
Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.
Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
Como siempre, el único mes del año sin feriados continúa siendo septiembre, al menos hasta que algún Gobierno futuro considere la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de ese mes, como catalizador de un feriado. DIB
