Las Flores
Bomberos acudieron a incendio de vivienda en calle Las Heras
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En la madrugada de este Domingo, siendo las 00:00 horas, se produjo un toque de sirena a raíz de un incendio declarado en una vivienda ubicada en calle Las Heras 1035.
Ante la emergencia, acudieron al lugar los Móviles N°25 y N°30 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, trabajando bajo la coordinación del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Pais Matías Los bomberos realizaron las tareas necesarias para controlar y extinguir el foco ígneo, evitando su propagación a propiedades linderas.
Colisión por alcance entre dos camiones en Ruta Nacional 3: un herido grave
Bomberos acudieron a incendio de vivienda en calle Las Heras
Dos entidades sociales locales recibieron el reconocimiento y aportes del Banco Credicoop
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras