Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Bomberos acudieron a incendio de vivienda en calle Las Heras

Las Flores

Bomberos acudieron a incendio de vivienda en calle Las Heras

hace 2 horas

En la madrugada de este Domingo, siendo las 00:00 horas, se produjo un toque de sirena a raíz de un incendio declarado en una vivienda ubicada en calle Las Heras 1035.

Ante la emergencia, acudieron al lugar los Móviles N°25 y N°30 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, trabajando bajo la coordinación del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Pais Matías Los bomberos realizaron las tareas necesarias para controlar y extinguir el foco ígneo, evitando su propagación a propiedades linderas.

