Las Flores
Bomberos intervinieron rápidamente en principio de incendio de chimenea
AI Noticias Las Flores
A las 15.20 horas de este lunes, una dotación de Bomberos Voluntarios de Las Flores acudió de manera inmediata tras ser convocada por un principio de incendio en una chimenea.
El rápido despliegue del personal y la correcta aplicación de los protocolos permitieron controlar la situación sin que se registraran mayores complicaciones ni daños materiales de relevancia.
