Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Bomberos intervinieron rápidamente en principio de incendio de chimenea

Las Flores

Bomberos intervinieron rápidamente en principio de incendio de chimenea

Foto del avatar

Publicado

hace 2 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

A las 15.20 horas de este lunes, una dotación de Bomberos Voluntarios de Las Flores acudió de manera inmediata tras ser convocada por un principio de incendio en una chimenea.

El rápido despliegue del personal y la correcta aplicación de los protocolos permitieron controlar la situación sin que se registraran mayores complicaciones ni daños materiales de relevancia.

Te puede interesar:

Principio de incendio en un vehículo fue controlado por bomberos en Av. San Martín

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.