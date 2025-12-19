Bomberos trabajaron en incendio que afectó el quincho de una vivienda sobre la avenida Abel Guaresti

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la madrugada de este viernes, alrededor de las 2:00, Bomberos Voluntarios fueron convocados por un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre la avenida Abel Guaresti.

Según se informó, el foco ígneo se produjo en el quincho de la propiedad. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas fueron únicamente materiales. En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.