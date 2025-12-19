Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Bomberos trabajaron en incendio que afectó el quincho de una vivienda sobre la avenida Abel Guaresti

Las Flores

Bomberos trabajaron en incendio que afectó el quincho de una vivienda sobre la avenida Abel Guaresti

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En horas de la madrugada de este viernes, alrededor de las 2:00, Bomberos Voluntarios fueron convocados por un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre la avenida Abel Guaresti.

Según se informó, el foco ígneo se produjo en el quincho de la propiedad. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas fueron únicamente materiales. En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.

Te puede interesar:

Bomberos acudieron esta madrugada por incendio de vehículo en Pardo

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.