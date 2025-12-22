Drama en la ruta: un camionero de Bahía Blanca murió tras la mordedura de una serpiente yarará
Tenía 44 años y era de General Daniel Cerri. El accidente ocurrió en la localidad neuquina de Cutral Co. Estuvo casi diez días internado en terapia intensiva.
Miguel Esteban Contreras, camionero bonaerense de 44 años, oriundo de General Daniel Cerri, partido de Bahía Blanca, murió en las últimas horas luego de permanecer casi diez días internado en grave estado tras sufrir la mordedura de una serpiente yarará mientras trabajaba en la localidad neuquina de Cutral Co.
Según reconstruyó el medio regional Ecos Diarios, el accidente ocurrió cuando Contreras descendió del camión y sintió un pinchazo en una de sus piernas, al que en un primer momento no le dio importancia. Con el correr de las horas comenzó a descomponerse y logró llegar por sus propios medios hasta un puesto de la Policía Caminera, donde recibió las primeras asistencias.
Ante el rápido agravamiento de su cuadro, fue trasladado de urgencia al Policlínico Modelo de Cipolletti, donde quedó internado en terapia intensiva. Allí los médicos detectaron la presencia de veneno de serpiente en su organismo. A pesar del tratamiento recibido, con el paso de los días sufrió una falla multiorgánica que derivó en su fallecimiento durante la madrugada de este lunes.
Desde el entorno familiar indicaron que la principal hipótesis médica fue siempre la mordedura de una yarará, teniendo en cuenta los síntomas que presentó desde el inicio, aunque el estado crítico del paciente impidió una recuperación favorable.
Accidente en Ruta Nacional 3 involucra a un micro y su mecánico de la misma compañía
Drama en la ruta: un camionero de Bahía Blanca murió tras la mordedura de una serpiente yarará
Planifique sus compras: horarios especiales en supermercados locales durante las fiestas
Desde mediados de enero la VTV aumentará un 22%: los nuevos valores
Ferrocaril Roca se consagró campeón del Torneo Clausura de Primera División
