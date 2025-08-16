Connect with us
Incendio de una garrafa en una heladería: rápida intervención de Bomberos evitó que pasara a mayores

Las Flores

Incendio de una garrafa en una heladería: rápida intervención de Bomberos evitó que pasara a mayores

hace 36 minutos

Siendo las 23.20 horas de este viernes, los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad fueron convocados por un incendio que se originó en una garrafa dentro de una heladería ubicada en la intersección de Av. San Martín y Harosteguy.

Gracias al rápido accionar de los servidores públicos, se logró retirar a tiempo la garrafa y controlar la situación, evitando que las llamas se propagaran y que el hecho pasara a mayores. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni daños de consideración, quedando todo bajo control en pocos minutos.

