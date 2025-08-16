Las Flores
Incendio de una garrafa en una heladería: rápida intervención de Bomberos evitó que pasara a mayores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Siendo las 23.20 horas de este viernes, los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad fueron convocados por un incendio que se originó en una garrafa dentro de una heladería ubicada en la intersección de Av. San Martín y Harosteguy.
Gracias al rápido accionar de los servidores públicos, se logró retirar a tiempo la garrafa y controlar la situación, evitando que las llamas se propagaran y que el hecho pasara a mayores. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni daños de consideración, quedando todo bajo control en pocos minutos.
Incendio vehicular en la Ruta Nacional Nº 3: la conductora resultó ilesa
Accidente en Ruta Nacional 3: tres vehículos chocaron en cadena sin heridos de gravedad
Tibiletti confirmó que el lote investigado de fentanilo nunca se utilizó en el Hospital de Las Flores
Cuáles son las especialidades que se desarrollarán en el nuevo CAPS Hector Muñiz
¿Qué municipios son y qué se elige en la quinta sección electoral?
El Club Juventud Deportiva vivirá un momento histórico con la inauguración oficial de su estadio principal de fútbol
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras