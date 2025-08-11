Incendio vehicular en la Ruta Nacional Nº 3: la conductora resultó ilesa

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este lunes, un automóvil se incendió en el kilómetro 272 de la Ruta Nacional Nº 3, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

La conductora, oriunda de la localidad de Cacharí, logró salir ilesa del siniestro.

En el lugar intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cacharí, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial –delegación Azul–, agentes de Corredores Viales y efectivos de la Comisaría de Cacharí, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y garantizar la seguridad en la zona.

FUENTE: NOTICIAS DE AZUL