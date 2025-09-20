Rauch
Insólito episodio en pleno centro de Rauch: cinco jóvenes de Las Flores huyeron de un lubricentro sin pagar
Cinco jóvenes oriundos de Las Flores fueron protagonistas de un insólito episodio ocurrido en un lubricentro ubicado en la esquina de San Martín e Italia, en pleno centro de la ciudad. A bordo de un Fiat 147, ingresaron al comercio y solicitaron aceite para la caja de cambios, pero se retiraron del lugar sin abonar los $22.000 correspondientes al servicio.
Según informaron fuentes del caso a La Nueva Verdad de Rauch, tras la denuncia del responsable del establecimiento, intervino personal policial que logró rastrear el vehículo y a sus ocupantes en la zona del balneario municipal. Una vez localizados, los jóvenes —todos mayores de edad— fueron notificados de la situación y, tras dialogar con las autoridades, terminaron abonando el monto adeudado al comercio.
