Las Flores
Principio de incendio en un vehículo fue controlado por bomberos en Av. San Martín
Siendo las 10 de la mañana de este lunes, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Las Flores fue convocada por el principio de incendio de un vehículo en Avenida San Martín, entre Pueblos Originarios y Bernardo de Irigoyen.
Gracias a la rápida intervención de los servidores públicos, las llamas fueron controladas a tiempo, evitando que el fuego llegara a consumir en su totalidad el rodado. No se registraron personas heridas en el hecho.
