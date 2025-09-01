Connect with us
Ruta 3: un camionero de Las Flores impactó contra un árbol tras perder el control del vehículo

Las Flores

Ruta 3: un camionero de Las Flores impactó contra un árbol tras perder el control del vehículo

En la tarde de este domingo, alrededor de las 16:40 horas, se registró un accidente vial en la intersección de la Ruta Nacional Nº 3 (km 607) y la Ruta Provincial Nº 78, en jurisdicción de Coronel Dorrego.

Un camión marca Scania, dominio KCG 474, que circulaba en sentido Bahía Blanca – Tres Arroyos, perdió el control tras atravesar un charco de agua sobre la calzada. El rodado se despistó y terminó impactando contra un árbol.

El vehículo era conducido por un masculino, de 59 años, oriundo de Las Flores, quien logró salir por sus propios medios del habitáculo. El transportista no presentaba lesiones visibles, aunque fue trasladado al hospital local por precaución.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal médico del nosocomio de Coronel Dorrego.

Temas:
