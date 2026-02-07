Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense, tras un acuerdo con el kirchnerismo

Axel Kicillof se convertirá en el nuevo presidente del Partido Justicialista Bonaerense tras sellar hoy un trabajoso acuerdo de unidad con Máximo Kirchner que evita la elección interna para dirimir las autoridades del partido y, a la vez, establece un esquema de mando en el cual la vicegobernadora Verónica Magario será vicepresidenta primera y el líder de La Cámpora, titular del Congreso partidario.

El acuerdo fue ratificado en un comunicado oficial refrendado por ambos sectores, que expresa un respaldo explícito al gobierno de Kicillof, un claro guiño a su proyecto presidencial -incluso reivindica la decisión de haber desdoblado las elecciones del año pasado- a la vez que ratifica el “repudio absoluto” a la condena que mantiene bajo prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner.

El efecto inmediato del entendimiento consiste en evitar la elección que hubiese enfrentado a los axelistas -agrupados en el Movimiento Derecho al Futuro- con los cristinistas, que se mueven bajo el paraguas de La Cámpora, el 15 de marzo. Las negociaciones fueron durísimas y el acuerdo final llegó apenas 24 horas antes de la fecha límite del cierre de listas, previstas para este domingo.

La nueva conducción del PJ, que reemplaza a la que encabezó Kirchner hasta el año pasado, expresa una demanda central del MDF: que el partido tenía que ser encabezado por alguien identificado por el gobernador. Y a la vez recoge una propuesta de Kirchner, que sugirió que esa persona debía ser el propio Kicillof, como prenda de unidad porque era el único nombre que aceptaban ambos sectores.

El esquema de comando formal que quedó establecido expresa una primacía de Kicillof no solo por la presidencia, sino porque le otorga la vice a Verónica Magario: P ero a la vez da cuenta de la voluntad de preservar el equilibrio de fuerzas interno, porque Kirchner se queda con la presidencia del Congreso partidario, un órgano clave que se encarga, entre otras cuestiones, de definir la política de alianzas electorales. Aunque para hacero tiene que pasar por la presidencia del Consejo, que es la que estará en manos de Kicillof.

El reparto se extiende al resto de los cargos de conducción: en la Secretaría General estará Mariano Cascallares, exintendente de Almirante Brown y actual diputado, uno de los hombres fuertes del MDF. Federico Otermin, alcalde de Lomas alineado con Martín Insaurralde y cercano a Kirchner será vice 2, y Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, también alineado con el Instituto Patria, presidirá la Junta Electoral.

El acuerdo dio por tierra, además, con la posibilidad de una candidatura de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, una jugada que el MDF calificaba de funcional al camporismo. También quedó abierta la posibilidad de que haya listas separadas en algún distrito donde la pelea local no permita el alineamiento.

Los mensajes

En el comunicado conjunto, hubo guiños claro a Kicillof. Se reivindicó su gestión como “principal dique de contención” ante las políticas de Javier Milei pero a la vez la elección de setiembre que, según el texto: “no fue solo una victoria electoral sino política” porque mostró que “hay otro camino posible”. Es un párrafo clave, porque hasta ahora el camporismo, que nunca quiso desdoblar esos comicios, había criticado a Kicillof por hacerlo. Incluso había atribuido la derrota de octubre a esa decisión. Ahora aceptaron la lectura inversa.

En esa línea, el texto está tachonado de referencias al proyecto presidencia del gobernador. “ No alcanza con resistir. El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza. Para eso, el peronismo necesita unidad, organización y coraje”, dice en un pasaje. Y en otro, tras respaldar la gestión de Kicillof, señala que “el PJ es la herramienta central para organizar, amplificar y proyectar ese camino”.

El propio Máximo Kirchner, cuando hizo trascender su propuesta para que presida Kicillof, se había encargado de que trascienda que uno de los objetivos era que el gobernador comenzara así a consolidar el camino para convertirse en el candidato a la presidencial del peronismo el año próximo. “Eso va a fortalecer la figura del gobernador en los próximo años”, había dicho, ante dirigentes cercano, Kirchner.

A la vez, el texto se ocupa de realizar una enérgica condena de la detención de Cristina Kirchner. “El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ratifica su repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner, enmarcada en un clima creciente de autoritarismo, persecución política y ataque sistemático a las instituciones de la democracia”, señala.

Fuente: Agencia DIB.