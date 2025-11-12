Connect with us
Este sábado, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen se suma a "La Noche de los Museos"

Las Flores

Este sábado, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen se suma a “La Noche de los Museos”

El templo parroquial formará parte este fin de semana de “La Noche de los Museos”, una propuesta cultural que invita a recorrer distintos espacios históricos y patrimoniales de la ciudad.

El sábado 15 de noviembre, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Av. Rivadavia 531, abrirá sus puertas desde las 21:00 hasta la medianoche, ofreciendo un circuito guiado con proyecciones y actividades centradas en la historia, el arte, la música y la fe.

Será una oportunidad única para descubrir la riqueza espiritual y artística del templo, con un recorrido especialmente preparado para que los visitantes puedan apreciar su interior, su arquitectura y el valor simbólico de sus expresiones litúrgicas.

