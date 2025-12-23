Las Flores
Conocé los horarios de las celebraciones de Nochebuena y Navidad en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Secretaría Parroquial dio a conocer los horarios de las celebraciones de la Santa Misa con motivo de Nochebuena y Navidad.
La Misa de Nochebuena se celebrará el miércoles 24 a las 21 horas y será presidida por el Padre Eduardo Campion. En tanto, las celebraciones del día de Navidad tendrán lugar a las 8 y a las 20 horas, en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.
Desde la parroquia invitan a toda la comunidad a participar de estos encuentros de fe y celebración.
Drama en la ruta: un camionero de Bahía Blanca murió tras la mordedura de una serpiente yarará
Rauch: Dos hechos de abigeato se registraron en predios de Ruta 30, faenaron dos novillos y robaron corderos
Ochenta estudiantes egresaron del FINES Secundaria en un acto realizado en el Teatro Español
Noticias Las Flores alcanzó los 50.000 seguidores y consolida una comunidad informativa en constante crecimiento
Se realizó la entrega de premios del 1° Concurso Fotográfico «Enfoque Florense»
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras