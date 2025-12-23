Conocé los horarios de las celebraciones de Nochebuena y Navidad en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Secretaría Parroquial dio a conocer los horarios de las celebraciones de la Santa Misa con motivo de Nochebuena y Navidad.

La Misa de Nochebuena se celebrará el miércoles 24 a las 21 horas y será presidida por el Padre Eduardo Campion. En tanto, las celebraciones del día de Navidad tendrán lugar a las 8 y a las 20 horas, en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Desde la parroquia invitan a toda la comunidad a participar de estos encuentros de fe y celebración.