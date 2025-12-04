La Iglesia Conectados con el Cielo celebra sus 50 años con una gran fiesta abierta a toda la comunidad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La comunidad evangélica de Presidente Perón 911 –conocida popularmente como “la iglesia de la vaca” por la tradicional carnicería de la esquina– está de celebración: este año cumple 50 años de presencia en Las Flores y lo festejará con un gran encuentro abierto a toda la ciudad el sábado 6 de diciembre, desde las 19 horas, en el predio de Rivadavia/Seguí 1064.



En diálogo con Laura Lopardo en el programa Mucho Más por Urbana FM 92.7, los pastores Marcelo Felice y Valeria Contreras contaron cómo se están preparando para este aniversario especial, que también marca el inicio de una nueva etapa para la iglesia. “Somos muy festejadores, pero estos 50 años ameritan una fiesta grande, con todo. Estamos felices y queremos compartirlo con todos”, resumió Felice.

El nuevo espacio donde se realizará la celebración es un predio de dos hectáreas que la congregación está adquiriendo y acondicionando. Allí proyectan el futuro de la iglesia, luego de medio siglo de historia en el templo de Presidente Perón. “La iglesia creció mucho y ya no entramos todos juntos. Este lugar nos permite reunirnos como una sola familia y soñar con lo que viene”, explicó Valeria.

Durante la entrevista, ambos hicieron un repaso afectivo por las distintas etapas vividas en estas cinco décadas: desde los primeros años, cuando la congregación se parecía más a la liturgia tradicional –con mantillas, faldas largas y muchas restricciones– hasta la actual forma de vivir la fe, más centrada en la libertad y el disfrute del mensaje.

“Antes había muchas obligaciones: lo que se podía y lo que no se podía hacer. Hoy entendemos que Jesús está con nosotros a donde vayamos y que la decisión es personal. Estamos viviendo la mejor época: disfrutamos el evangelio, no como una carga, sino como buenas noticias para todos”, destacó Contreras.

Felice, por su parte, reflexionó sobre los tiempos que corren, atravesados por la inmediatez y la búsqueda permanente de “tener más”: “Vivimos en la generación del instante, queremos todo ya. La fe nos ayuda a valorar lo que tenemos, a disfrutar el aquí y ahora, a ser agradecidos y no vivir corriendo detrás de lo próximo”.

La pastora Valeria, recordó también la llegada de su familia a Las Flores, hace 37 años, cuando su padre tomó el desafío de pastorear una iglesia que no tenía pastor y se instaló en la ciudad con trabajo y muchas ganas de servir. “Para nosotros, poder seguir compartiendo esta buena noticia después de 50 años en Las Flores es un enorme privilegio”, afirmó.

Sobre la fiesta del sábado 6, detallaron que tendrá una parte protocolar con palabras de agradecimiento y un momento especial de traspaso generacional, seguido de un tiempo de música y adoración que recorrerá distintas épocas de la iglesia, recordando canciones, estilos y formas que marcaron cada década.

Luego llegará el “tercer tiempo”: un espacio de recreación y charla compartida, donde nadie se irá sin comer algo. “Nos inspiramos en Jesús, que predicaba pero también daba de comer. Compartir la mesa permite mirarse a la cara, escucharse, salir un rato de la pantalla. Por eso el equipo ya hizo más de mil empanadas”, contaron entre risas.

La invitación es libre y gratuita, sin distinción de credos. “No es una fiesta solo para los miembros de la iglesia. Creemos que Jesús y sus buenas noticias son para todos. Ya está todo pago: lo único que hay que llevar son ganas de escuchar, de encontrarse y de pasarla bien”, concluyó Felice.

El festejo por los 50 años de la iglesia se realizará este sábado 6 de diciembre, desde las 19 horas, en Rivadavia/Seguí 1064, al fondo de la avenida rumbo a la ruta. La comunidad evangélica abre sus puertas y su mesa para celebrar medio siglo de historia en Las Flores y seguir escribiendo, junto a la ciudad, nuevas páginas de fe y encuentro.