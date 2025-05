Autorizan un nuevo aumento de luz y ya entra en vigencia

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

A través de la Resolución 398/25, el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un aumento de las tarifas de luz. Los nuevos valores rigen para todas las cooperativas eléctricas y las distribuidoras que prestan el servicio público en todo el suelo bonaerense (salvo EDENOR y EDESUR). Cómo impacta en las facturas.

Según se pudo saber, el aumento será del 3,4% en promedio comparando con el mes anterior. El nuevo cuadro tarifario se va a ver reflejado en los consumos de mayo y junio . Esto implica que llega a las facturas que pagan los usuarios en junio y julio.

El aumento abarca una amplia gama de consumidores, incluyendo:



-Residencial: Usuarios domésticos clasificados en diferentes niveles de consumo.

-No residencial: Pequeñas y medianas empresas, comercios, etc.

-Alumbrado público: Iluminación de calles y espacios públicos.

-Organismos públicos: Hospitales, escuelas, etc.

-Grandes consumidores: Industrias y grandes empresas.



De esta manera, un usuario residencial nivel uno de EDELAP, el cargo fijo pasa de 2.793,73 a Mientras tanto, el cargo variable, aquel que se paga dependiendo el consumo del mes, pasa de 111,2924 a 113,1993.