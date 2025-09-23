Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Bomberos Voluntarios brindaron capacitación en rescate con kayak a alumnos de la Escuela de Guardavidas

Las Flores

Bomberos Voluntarios brindaron capacitación en rescate con kayak a alumnos de la Escuela de Guardavidas

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El pasado sábado 20, la Brigada de Rescate Acuático de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad llevó adelante una jornada de capacitación destinada a los alumnos de la Escuela de Guardavidas local.

La actividad estuvo enfocada en técnicas de rescate con kayak, una herramienta fundamental para actuar de manera rápida y segura en situaciones de emergencia en el agua.

Con este tipo de instancias formativas se busca fortalecer la preparación de los futuros guardavidas, dotándolos de mayores recursos y experiencia práctica para desempeñarse con eficacia frente a diferentes escenarios de riesgo.

Te puede interesar:

Continúa la visita de escuelas rurales al natatorio municipal «Hugo Mauro»

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.