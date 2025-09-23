Las Flores
Bomberos Voluntarios brindaron capacitación en rescate con kayak a alumnos de la Escuela de Guardavidas
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El pasado sábado 20, la Brigada de Rescate Acuático de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad llevó adelante una jornada de capacitación destinada a los alumnos de la Escuela de Guardavidas local.
La actividad estuvo enfocada en técnicas de rescate con kayak, una herramienta fundamental para actuar de manera rápida y segura en situaciones de emergencia en el agua.
Con este tipo de instancias formativas se busca fortalecer la preparación de los futuros guardavidas, dotándolos de mayores recursos y experiencia práctica para desempeñarse con eficacia frente a diferentes escenarios de riesgo.
Continúa la visita de escuelas rurales al natatorio municipal «Hugo Mauro»
Corte programado de energía para mañana martes
Ruta 3: el reclamo se intensifica y Azul prepara un amparo contra la decisión de frenar la Autovía
Formación en IA y Ciencia de Datos: Las Flores proyecta su futuro en la economía del conocimiento
Taekwon Do: Naira Garay y Francisco Menéndez compitieron en Rosario
Quinto aumento de la nafta en menos de un mes: Así quedaron los precios en Las Flores
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras