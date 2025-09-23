Bomberos Voluntarios brindaron capacitación en rescate con kayak a alumnos de la Escuela de Guardavidas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El pasado sábado 20, la Brigada de Rescate Acuático de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad llevó adelante una jornada de capacitación destinada a los alumnos de la Escuela de Guardavidas local.

La actividad estuvo enfocada en técnicas de rescate con kayak, una herramienta fundamental para actuar de manera rápida y segura en situaciones de emergencia en el agua.

Con este tipo de instancias formativas se busca fortalecer la preparación de los futuros guardavidas, dotándolos de mayores recursos y experiencia práctica para desempeñarse con eficacia frente a diferentes escenarios de riesgo.