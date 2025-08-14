Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria 2025 del AeroClub Las Flores

Las Flores

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria 2025 del AeroClub Las Flores

Foto del avatar

Publicado

hace 9 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Sres. Asociados:

En cumplimiento a lo establecido en los arts. 26 y 28 de nuestro ESTATUTO SOCIAL en vigencia, la COMISIÓN DIRECTIVA DEL AEROCLUB LAS FLORES convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día sábado 30 de agosto de 2025, a las 15:30 hs, debiendo celebrarse de manera válida con la asistencia señalada en el artículo 28 de nuestro Estatuto Social; en caso de falta de quórum, se los emplaza a 7 días después (6 de septiembre de 2025), en el mismo horario, a la SEGUNDA CONVOCATORIA, la cual será válida con los presentes, en su sede de Ruta Nacional N° 3, km. 193,500, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.⁠ ⁠Consideración y elección de los cargos suplentes de la Comisión Directiva.
2.⁠ ⁠Designación de DOS (2) asambleístas, para que juntamente con el presidente y el secretario, aprueben y firmen el Acta en representación de la Asamblea.
3.⁠ ⁠Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2025.

Te puede interesar:

Insólito accidente en el Aeroclub de Chivilcoy: una avioneta embistió a un toro

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.