Las Flores
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria 2025 del AeroClub Las Flores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Sres. Asociados:
En cumplimiento a lo establecido en los arts. 26 y 28 de nuestro ESTATUTO SOCIAL en vigencia, la COMISIÓN DIRECTIVA DEL AEROCLUB LAS FLORES convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día sábado 30 de agosto de 2025, a las 15:30 hs, debiendo celebrarse de manera válida con la asistencia señalada en el artículo 28 de nuestro Estatuto Social; en caso de falta de quórum, se los emplaza a 7 días después (6 de septiembre de 2025), en el mismo horario, a la SEGUNDA CONVOCATORIA, la cual será válida con los presentes, en su sede de Ruta Nacional N° 3, km. 193,500, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Consideración y elección de los cargos suplentes de la Comisión Directiva.
2. Designación de DOS (2) asambleístas, para que juntamente con el presidente y el secretario, aprueben y firmen el Acta en representación de la Asamblea.
3. Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2025.
Martín Boggini: “A la motosierra le cortamos la cadena”
Jornada de Asistencia Técnica para profesores de Educación Física en el CEF N°6
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria 2025 del AeroClub Las Flores
Acto Centralizado al recordarse el 175° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín
Rápida intervención de Bomberos ante incendio de un lavarropas en una vivienda
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras