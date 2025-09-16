Las Flores
Decisión Niñez: Asamblea zonal en Olavarría y proyectos florenses elegidos
Un año más, Las Flores participó de la Asamblea Zonal de Decisión Niñez, un programa con presupuesto participativo protagonizado por niños, niñas y adolescentes desde los 8 hasta los 17 años.
Este año, la Asamblea se llevó a cabo en la localidad de Olavarría, dónde se presentaron los cuatro proyectos de Las Flores seleccionados en la Asamblea Local:
Categoría 8 a 12 años:
«NUESTRO ESPACIO» – Centro de Promoción Comunitaria Este.
»BICIPROMOTORES» – Centro de Promoción Comunitaria Manzanares.
Categoría 13 a 17 años:
»JUGANDO SOÑANDO» – Club Deportivo Barrio Traut.
»MEJORANDO ENCUENTROS» – CEPT N° 37 de Rosas.
Decisión niñez: Proyectos para mejorar las comunidades barriales y escolares rumbo a la etapa regional
Chicos y chicas de diferentes localidades que integran el Servicio Zonal de Azul fueron parte de una jornada social y recreativa donde compartieron experiencias, risas y encuentros que dejan huellas.
Luego, en una asamblea democrática, los protagonistas del programa seleccionaron, entre otros, los proyectos de Las Flores pertenecientes al C.P.C. Manzanares y al CEPT de Rosas, siendo beneficiados con $1.200.000 para poder concretar el sueño.
Violento robo a mano armada en un establecimiento rural de Saladillo
Continúa la visita de escuelas rurales al natatorio municipal «Hugo Mauro»
Circulaba en un Vento con pedido de secuestro por estafa y fue interceptada en Las Flores
Con una nueva y fuerte defensa del equilibrio fiscal, Javier Milei dijo que «lo peor ya pasó»
