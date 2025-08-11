Una florense participa en la nueva edición de Trato Hecho con Santiago Maratea

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El icónico formato televisivo Trato Hecho volvió a la pantalla de América TV con una versión renovada que combina entretenimiento clásico con la dinámica de reality y la interacción en redes sociales. El ciclo marca el debut como conductor de Santiago Maratea y se presenta como uno de los programas con más dinero en juego en la televisión actual.

En esta nueva temporada, habrá una representante florense que buscará conquistar a la banca y llevarse el mayor premio posible.

Así es el nuevo Trato Hecho:

Cada noche, 24 participantes ingresan al estudio con un maletín que contiene un monto oculto que puede ir desde cifras pequeñas hasta un premio máximo de $20.000.000. Uno de ellos es sorteado en vivo para convertirse en el jugador principal del día, mientras el resto regresa al día siguiente para una nueva oportunidad.

El jugador elige un maletín que lo acompañará durante toda la partida y luego comienza a abrir otros al azar, eliminando montos de la lista. Tras cada ronda, la banca hace una oferta en efectivo para comprar el maletín del jugador.

La novedad: la “contraoferta”

Entre las innovaciones de esta temporada se encuentra la posibilidad de que el jugador haga, una sola vez en toda la partida, una “contraoferta”. Si la banca la acepta, el juego termina de inmediato. Pero si la rechaza, el participante deberá continuar jugando al menos una ronda más, sin poder retirarse con la oferta anterior.

La presencia de una participante florense suma expectativa y emoción a este regreso televisivo, que promete combinar tensión, estrategia y grandes premios.