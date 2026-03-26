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Las entidades bancarias de Las Flores retoman su horario habitual de atención tras el fin de semana largo

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Las entidades bancarias de Las Flores retoman su horario habitual de atención tras el fin de semana largo

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hace 6 horas

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A partir de este juves 26, las entidades bancarias en la ciudad ee Las Flores, luego del fí de semana extra largo para los florenses, volvieron a su horario habitual de atención, fijado de 10 a 15. De esta manera, finaliza el esquema de horario de verano, donde atendían al público de 8 a 13.

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