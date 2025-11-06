Los bancos cierran este jueves por el Día del Bancario

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Asociación Bancaria celebrará mañana el Día del Bancario y la Bancaria, fecha en la que se conmemora la fundación del sindicato en 1924, y lo hará con el cobro de un superbono que, en algunos casos, supera el millón de pesos, según las escalas salariales vigentes.

El bono por el Día del Bancario forma parte del convenio colectivo de trabajo del sector y se abona todos los años como un reconocimiento adicional a las y los trabajadores del sistema financiero. La suma, que varía según categoría y entidad, este año supera los $1.000.000 para los niveles más altos, mientras que para los cargos iniciales ronda los $700.000.

La jornada del 6 de noviembre es considerada no laborable para el personal bancario, lo que implica que mañana no habrá atención en las sucursales de todo el país, aunque sí funcionarán con normalidad los canales digitales, cajeros automáticos y operaciones electrónicas.

La fecha conmemora la constitución formal del gremio en 1924, y desde la Asociación Bancaria destacaron que se trata de “un símbolo de lucha colectiva que durante un siglo ha conquistado innumerables derechos que mejoraron la calidad de vida de cada trabajador y trabajadora”.

En un comunicado firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, el gremio ratificó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que calificaron como “regresivo” y orientado a “precarizar aún más a los trabajadores y trabajadoras”.

“La historia de nuestra organización nos convoca a defender con firmeza nuestros derechos, el salario digno, la banca pública y la negociación colectiva”, remarcaron desde el sindicato, que llamó a sus afiliados a “mantenerse unidos y solidarios frente a quienes buscan desandar el camino recorrido”.

El Día del Bancario y la Bancaria, además de su carácter simbólico, implica un impacto económico significativo, con un bono que año tras año se posiciona como uno de los más altos del sistema laboral argentino.