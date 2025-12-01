Connect with us
Cambia el horario de atención en los bancos de la Provincia

La Plata

Si bien la medida ya rige desde este lunes 1ro de diciembre para entidades públicas y privadas bonaerenses, al menos hoy se mantendrá el horario habitual de 10 a 15. Qué dice el Boletín Oficial
hace 4 horas

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó en las últimas horas, a través del Decreto Nº 2894/2025 publicado en el Boletín Oficial, un cambio en los horarios de atención de las entidades bancarias durante la temporada estival.

Desde este lunes 1 de diciembre, las entidades bancarias que operan en los municipios de la provincia de Buenos Aires empezarán a atender al público bajo el esquema estival: de 8 a 13 horas.

El Gobierno provincial oficializó la medida a través del Decreto N.º 2894, que establece que este horario especial se mantendrá hasta el 22 de marzo de 2026.

El cambio alcanza a todas las entidades bancarias —tanto públicas como privadas— que operan en los distritos que decidan adherir a esta modalidad estival.

