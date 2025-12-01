La Plata
Cambia el horario de atención en los bancos de la Provincia
Si bien la medida ya rige desde este lunes 1ro de diciembre para entidades públicas y privadas bonaerenses, al menos hoy se mantendrá el horario habitual de 10 a 15. Qué dice el Boletín Oficial
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó en las últimas horas, a través del Decreto Nº 2894/2025 publicado en el Boletín Oficial, un cambio en los horarios de atención de las entidades bancarias durante la temporada estival.
Desde este lunes 1 de diciembre, las entidades bancarias que operan en los municipios de la provincia de Buenos Aires empezarán a atender al público bajo el esquema estival: de 8 a 13 horas.
El Gobierno provincial oficializó la medida a través del Decreto N.º 2894, que establece que este horario especial se mantendrá hasta el 22 de marzo de 2026.
Los bancos cierran este jueves por el Día del Bancario
El cambio alcanza a todas las entidades bancarias —tanto públicas como privadas— que operan en los distritos que decidan adherir a esta modalidad estival.
Cambia el horario de atención en los bancos de la Provincia
Hallazgo de un auto robado en Cacharí y destruido en Saladillo: el caso quedó esclarecido
Incendio de un vehículo en un predio de Av. Presidente Perón y Pueblos Originarios
Patín Artístico de Juventud Deportiva brilló en la Copa “Costa Atlántica” y volvió a coronarse campeón por clubes
Impacto en los surtidores: autorizan aumento del 5% en los biocombustibles
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras