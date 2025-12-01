Cambia el horario de atención en los bancos de la Provincia

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó en las últimas horas, a través del Decreto Nº 2894/2025 publicado en el Boletín Oficial, un cambio en los horarios de atención de las entidades bancarias durante la temporada estival.

Desde este lunes 1 de diciembre, las entidades bancarias que operan en los municipios de la provincia de Buenos Aires empezarán a atender al público bajo el esquema estival: de 8 a 13 horas.

El Gobierno provincial oficializó la medida a través del Decreto N.º 2894, que establece que este horario especial se mantendrá hasta el 22 de marzo de 2026.

El cambio alcanza a todas las entidades bancarias —tanto públicas como privadas— que operan en los distritos que decidan adherir a esta modalidad estival.