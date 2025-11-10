Las Flores bajo alerta amarilla: se esperan tormentas fuertes durante la tarde del martes

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán durante la tarde de este martes 11 de noviembre a la ciudad de Las Flores y a varias localidades de la región centro bonaerense.

Zonas incluidas en la alerta: General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo.

Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Ráfagas intensas de viento

Importante actividad eléctrica

Ocasional caída de granizo

El SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual en algunos sectores.

Recomendaciones: