Las Flores bajo alerta amarilla: se esperan tormentas fuertes durante la tarde del martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán durante la tarde de este martes 11 de noviembre a la ciudad de Las Flores y a varias localidades de la región centro bonaerense.
Zonas incluidas en la alerta: General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo.
Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de:
- Abundante caída de agua en cortos períodos
- Ráfagas intensas de viento
- Importante actividad eléctrica
- Ocasional caída de granizo
El SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual en algunos sectores.
Recomendaciones:
- Evitar actividades al aire libre durante la tormenta.
- No refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Defensa Civil y medios locales. Desde el organismo nacional remarcaron que el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo puntual, por lo que se recomienda tomar medidas de precaución y estar atentos a los próximos avisos.
