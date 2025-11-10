Las Flores bajo alerta amarilla: se esperan tormentas fuertes durante la tarde del martes

Connect with us
Las Flores

hace 4 horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán durante la tarde de este martes 11 de noviembre a la ciudad de Las Flores y a varias localidades de la región centro bonaerense.

Zonas incluidas en la alerta: General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo.

Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de:

  • Abundante caída de agua en cortos períodos
  • Ráfagas intensas de viento
  • Importante actividad eléctrica
  • Ocasional caída de granizo

El SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual en algunos sectores.

Recomendaciones:

  • Evitar actividades al aire libre durante la tormenta.
  • No refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Defensa Civil y medios locales. Desde el organismo nacional remarcaron que el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo puntual, por lo que se recomienda tomar medidas de precaución y estar atentos a los próximos avisos.

