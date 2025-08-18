Ventas en retroceso: el Día del Niño no logró reactivar el consumo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Las ventas por el Día del Niño 2025 confirmaron la debilidad del consumo. De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las operaciones en comercios pymes retrocedieron 0,3% frente a la misma fecha de 2024, medidas a precios constantes. El gasto promedio real se desplomó 21,1%, con un ticket de $33.736 frente a los $31.987 del año pasado.

El informe de CAME indicó que “aun con una amplia oferta de promociones, predominaron compras de menor valor y regalos más económicos”. En 2024 las ventas habían caído 14,4%, lo que marcaba un antecedente negativo. El 87% de los comercios aplicó rebajas o planes de cuotas, pero el resultado fue insuficiente para revertir la tendencia de estancamiento.

Factores externos y consumo limitado

Desde la entidad remarcaron que “el comportamiento de las ventas estuvo muy condicionado por factores externos: el feriado previo, las condiciones climáticas y la cercanía de otras promociones nacionales influyeron en el flujo de clientes”. En varios casos, el Día del Niño funcionó más como una oportunidad para liquidar stock de temporadas anteriores que como un verdadero motor de nuevas ventas.

El análisis también reflejó la heterogeneidad según rubros y consumidores. En localidades con demanda de juguetes y libros se percibió más movimiento, mientras que en indumentaria o electrónica primó la cautela. Incluso en segmentos de mayor poder adquisitivo, la búsqueda de promociones agresivas limitó el impacto.

Caída en juguetes: -5,2%

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) registró una baja del 5,2% en las ventas respecto de 2024. El sector señaló al frío, el día no laborable del viernes 15 y la contracción del canal físico como factores principales.

Si bien el comercio electrónico mostró un repunte del 30%, apenas representa el 24% de las operaciones. “Esta modalidad implica afrontar altos costos de publicidad y comisiones en plataformas, además de contar con una logística eficiente: el 81% de los consumidores abandona su carrito si no encuentra la opción de entrega que busca”, explicó la entidad.

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, subrayó además la influencia de fenómenos virales como el peluche Labubu, que agotó stock por su difusión en redes: “Hace mucho tiempo que no veíamos que una tendencia global marque tanto la diferencia en la categoría de juguetes”.

Qué categorías crecieron y cuáles retrocedieron

Los juguetes de primera infancia (0 a 3 años) mostraron un leve avance interanual del 0,5% y concentraron casi el 30% del mercado. También crecieron marginalmente las masas de modelar y slime (+0,1%), los juegos de mesa y rompecabezas (+0,3%) y los bloques (+0,2%).

En cambio, las pelotas (-7,2%), muñecas y bebotes (-9,3%) y las figuras de acción (-19,4%) marcaron caídas significativas. Los desplomes más duros se dieron en cocinas y estaciones de juego (-29%), rodados (-28,5%) y juguetes a radio control (-42,4%).

Importaciones en alza y alerta por seguridad

El sector también enfrenta un exceso de stock. Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes crecieron 84% en valor y 114% en volumen frente al año anterior, alcanzando 13.752 toneladas. La CAIJ advirtió que el 50% del volumen ingresó a valores inferiores a USD 3 por kilo, lo que “plantea riesgos para la seguridad infantil y la competencia leal”.

Furió agregó: “La industria acompaña ciertos aspectos de la innovación normativa, como el reemplazo del logo de seguridad (S) por el código QR, pero reafirma que la fiscalización importa, porque el juego debe ser sin riesgos. La seguridad de la niñez tiene jerarquía constitucional en Argentina”.

Desempeño por rubros