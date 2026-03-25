Accidente en Ruta Nacional 3: choque entre un camión y dos motos a la altura del km 137

Un accidente de tránsito se registró esta tarde en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 137, donde se produjo una colisión entre un camión y dos motocicletas.

Como consecuencia del siniestro, la ruta permanece totalmente cortada, mientras trabajan en el lugar personal de emergencias y fuerzas de seguridad para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

Por el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el estado de las personas que participaron del accidente.

Se recomienda a los conductores evitar la zona y circular con extrema precaución, a la espera de que se normalice el tránsito en el sector.

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